DÜNYA

ABD'de evlenen sağlık çalışanlarından ilginç düğün

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (corona virüs) salgını yaşam tarzlarını değiştirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de, acil servis çalışanları kilisede yapılan küçük bir tören ile evlendi. Ancak bu düğünü diğerlerinden farklı kılan ise, davetli listesindeki kişilerin fotoğraflarının banklara yapıştırılması oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs(Covid-19) salgını yaşam tarzlarını değiştirmeye devam ediyor Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve kayıp veren ülkelerden biri olan ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan, koronavirüs hastalarını tedavi eden Acil Servis (ER) çalışanları Clare (25) ve Mel (35) Keefer zorunlu sosyal izolasyon sebebiyle ‘Our Lady of Mount Carmel Kilisesi'nde yapılan küçük bir tören ile evlendi.

Aile fertlerinden gelen süpriz şaşırttı

St. Francesville kasabasında bulunan ‘Our Lady of Mount Carmel Kilisesi'nde evlenen çifte, konuklarının fotoğraflarını kilise banklarına yapıştıran aile fertleri sürpriz yaptı. Tören sırasında bankları fark edip şaşırdıklarını ve fotoğraflara bakmak için etrafta dolaştıklarını söyleyen damat Mel, “Harika bir sürpriz oldu. Bizim için çok şey ifade ediyordu, oldukça çılgındı. Çok sayıda insan bizimle birlikte olmak istedi ve onları hissetmek için fotoğraflara dokunduk” dedi.

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