MAGAZİN

Serdar Ortaç'dan Ebru Gündeş itirafı! Demet Akalın....

Serdar Ortaç, YouTube'da canlı yayınlanan 'Magazin Noteri', programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları programın 114. bölüm konuğu, hem seslendirdiği hem de başka şarkıcılara verdiği eserleri ile Türk Pop Müziğinin son 25 yılına damgasını vuran Serdar Ortaç oldu.

İşte magazin gündemini sarsacak Serdar Ortaç açıklamalarından öne çıkanlar:

li Eyüboğlu’nun bir zamanlar çok sıkı dost olduğu Ebru Gündeş ile iletişimini sorması üzerine Serdar Ortaç, şok edecek bir açıklama yaptı. Ve aralarını bozanın Demet Akalın olduğunu açıkladı. İşte Ortaç’ın gündeme bomba gibi düşecek o sözleri:

“5 yaz önce Çeşme’de Demet Akalın ile sohbet ediyorduk, Reza tutuklanmıştı. Demet’e dedim ki “Ya görüyor musun Reza da tutuklandı. Demet de dedi ki ‘geçmiş olsun dedin mi’. Ben de dedim ki ‘daha bugün tutuklandı, dur bi bugün bitsin ne olduğunu anlayalım, yarın ararım.’ O konu öyle kapandı. Aylar sonra Demet, Ebru’ya ‘Aman Reza içeri girdi, ben neden arayayım Ebru’yu dedi’ demiş güya. Bunu da bana anlatan dedikoducu bir çocuk, bana böyle anlattı. Ebru da bunu benim söylediğime inanıp havaalanında yüzüme bile bakmadı. O günden beri yüzüme bakmıyor. “Merhaba” desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık öyle çöpe gitti.”

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