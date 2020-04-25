Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamak için uzun süre direndi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine bakanlığa talimat verdi ve yollar yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tavır alması muhalif kimliğiyle bilinen Can Ataklı'yı bile kızdırdı.

"Bu şovlarla bu işler yürümez" demişti

Tele1 kanalındaki programında Ataklı, "Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.

Ataklı'nın kulağı çekildi

Ataklı'nın sert eleştirileri gündeme oturdu. Tele1'in yayın politikası mı değişiyor soruları akıllara gelirken, devreye giren kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Ataklı ile görüşerek uyardı.

"Eleştirim baki dozu kötü

Can Ataklı ertesi günü programında İmamoğlu'ndan özür diledi ama söylediklerinin arkasında durdu. Ataklı, "eleştirim baki dozu kötü" dedi ve şunları söyledi:

"Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı falan değil. Çok net söyledim"

"Belki dozu fazla olan bir eleştiride bulundum. Garip garip tepkileri geliyor Canımı sıkan şu. Şimdi sıra mı? Sırası mı dediğiniz an iş bitiyor benim kafamda. Çünkü o zaman bütün eleştirdiğimiz bu iktidara yönelttiğimiz eleştirilerin aynısını istiyorsun benden. Başta İmamoğlu üzülmüş. Eleştirileri hakaret etmek üzmek için söylemem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim. Ama eleştirilerim baki. Ben onları söyledim. Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı falan değil. Çok net söyledim. Sadece sert söyledim. Üzüntü yarattıysam özür dilerim. Eleştirim baki dozu kötü. "

Merdan Yanardağ Ataklı'nın yanlış anlaşıldığını söyledi

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi programında Ataklı'nın yanlış anlaşıldığını söyledi.