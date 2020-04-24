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Kocaeli'de 18 yıl önceki korkunç cinayet korona temizliği ortaya çıkardı!

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde korona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı. 2 kardeşin gözaltına alındığı olayda katil zanlısı şahıs, abisini öldürdükten sonra çuvalla eve sakladığını itiraf etti.

İzmit'in Karadenizliler Mahallesi’nde İzmit Belediyesi’ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu.

İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye temizlik çalışanlarının ifadelerini alarak cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi’nde bir bina önünden alındığını belirledi.

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