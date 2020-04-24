Donald Trump'tan Koronavirüs tedavisi için şaşırtan öneriler

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Temsilciler Meclisi'nin Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladığını anımsatan Trump, bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

Trump, söz konusu yasa tasarısını bu gece onaylayabileceğini kaydetti.

Bir önceki virüs paketinden yararlanan Harvard, Princeton ve Stanford gibi üniversitelerin bu parayı iade ettiğini belirten Trump, söz konusu üniversitelere teşekkür etti.

"Aşıyı bulmaya yakınız"

Trump, "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette corona virüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.

Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Trump, "Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor" dedi.