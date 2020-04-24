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Survivor'da 23 Nisan coşkusu canlı yayında İstiklal Marşı okundu

Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu yaşanırken, Survivor 2020'de de 23 Nisan coşkusu Dominik'te yaşandı. Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapan Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları, 23 Nisan coşkusunu İstiklal Marşı okuyarak taçlandırdı.

Korona virüs salgını dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılı Türkiye'de bu sene evlerde kutlanırken, herkes saat 21'de evlerinin balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudular. Survivor'da bir ilke imza atan Acun Ilıcalı Dominik'te canlı yayın yaptı ve bu coşkuya yarışmacılarla beraber katıldılar. 

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de hafta sonu yayınlanacak olan dokunulmazlık oyunu çekimleri öncesinde Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacı adayları ellerinde Türk bayraklarıyla seyirci karşısına çıktı.

"İstiklal Marşı okudular": Salgın tedbirleri kapsamında tüm Türkiye balkonlardan ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Acun Ilıcalı da Survivor yarışmacıları ve yapım ekibinin çocuklarıyla birlikte Dominik'ten yaptığı canlı yayınla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı seslendirdi ve mesajlarını ülkemize iletti.

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