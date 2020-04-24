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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi

Katıldığı canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine yönelik "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" sözlerine yanıt veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Ben Bakan Bey'in çok doğru ve çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bir iletişim kazası olmuş. Ben Bakan Bey'in gerçekten çabaladığını hissediyorum" dedi.


Koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarıyla gündemde olan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Habertürk TV Yayın Koordinatörü Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisi hakkında eleştirel açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla ilgili de konuştu.

Bakan Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanmaz" demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki ilaç açıklamaları hakkında "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da bellidir. 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez" demişti.

"Sağlık Bakanı'ndan asla kuşkum yok"

17 Mart'ta raporları Sağlık Bakanlığı ile paylaştığını kaydeden Prof. Dr. Ercüment Ovalı kendisi hakkında eleştirel açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla ilgili, "Benim asla kuşkum yok. Ben Bakan Beyin çok doğru ve çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bir iletişim kazası olmuş. Ben Bakan Bey'in gerçekten çabaladığını hissediyorum. Gerçekten uğraşıyor. Kim istemez ki ülkesinde böyle bir enfeksiyonu en iyisiyle tüm gücüyle yok etsin. Benim böyle bir kuşkum yok. Sağlık Bakanı'ndan asla kuşkum yok ama sorun bu anlamda kimseyi suçlamak da istemiyorum ama ben eminim herkes, birçok bilim adamı, Bakanlık'taki birçok insan inanın çalışıyorlar. Burada hiç kimsenin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bazen başarısız da olabiliriz, hatalar da yapabiliriz ama burada önemli olan performans göstermektir" dedi.

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