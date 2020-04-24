YEREL

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İsviçre'den 155 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merzifon Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hüsnüşah Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılanarak odalarına yerleştirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir çok kurumda atama ve görevden alma var Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Ramazana bir gün geç başlayacak 5 ülke! İşte nedeni
ABD'li bilim insanı açıkladı: Koronavirüs daha uzun süre bizilme olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Meral Akşener'den HDP'lileri kızdıracak sözler!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu
Kahramanmaraş'ta kediye eziyete 947 lira ceza
İzmir Diyanet İmsakiyesi 2020 sahur vakti! İzmir iftar saatleri imsak
Tunç Soyer’den çok konuşulacak açıklama
Sağlık çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu
Kocaeli İmsakiye sahur vakti! Kocaeli iftar saati imsak vakitleri
Türkiye balkonlara ve pencerelere çıkarak 23 Nisan’ı kutladı
Yozgat imsakiye sahur vakti! Yozgat ramazan takvimi iftar imsak saatleri