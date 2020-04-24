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Tunç Soyer’den çok konuşulacak açıklama

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı. Gündemdeki 'yardım toplama' polemiğine ilişkin konuşan Soyer, "Zaten nakdi yardıma izin vermeyeceklerini biliyorduk bu yüzden nakdi yardım toplamadık" dedi.

Nevşin Mengü, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları ile hükümetin bu dönemde zıtlaştığını, hükümetin belediyeler tarafından yapılan yardımları engellediğini fakat İzmir'de bu şekilde bir yaptırım uygulamadığını hatırlatarak bunun sebebini sordu.

Soyer, en başından beri koronavirüs sebebiyle kabul edilen bağışların nakdi değil, ayni bağışlar olduğunu, kabul edilen nakdi bağışların sorun yaratabileceğini öncesinden öngördüğünü belirtti.

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