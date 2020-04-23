MAGAZİN

Birce Akalay yeni aşkıyla görüntülendi

Başarılı oyuncu Birce Akalay, yeni sevgilisiyle marketten çıkarken görüntülendi. Sevgilisinin görüntülenmesini istemeyen Akalay, basın mensuplarını konuşarak oyalamaya çalıştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı.

SEVGİLİSİ GÖRÜLMESİYLE DİYE YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Sözcü'de yer alan habere göre: Oyuncu Birce Akalay önceki gün sevgilisi ile birlikte Etiler'de bir markette görüntülendi. Marketten ilk çıkan isim ise Birce oldu. Genellikle röportaj vermek istemeyen Birce Akalay, gazetecilerin sevgilisini fark etmemesi için röportaj vererek basın mensuplarını oyalamak istedi. Bu taktiğinin işe yaramayacağını anlayan Akalay, aracına binerek sevgilisini diğer kapıdan almaya gitti. Bu esnada sevgilisinin market poşetleri ile Birce Akalay'ı beklediği görüldü. Akalay'ın poşetleri araca yerleştiren sevgilisine yardım etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu gösteri nefesi yine nefes kesti
Çin Dünya Sağlık Örgütü’nü parayla mı susturuyor? Bomba iddia
Ürperten koronavirüs testi itirafı! Ünlü ilaç şirketi: Beş para etmezler
Yerli savaş uçağına İHA ile görev TUSAŞ Genel Müdürü Kotil açıkladı
Beytüşşebap'ta yağmur suları içme suyu şebekesine karıştı
TBMM 23 Nisan özel oturumu toplandı! Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çağrı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afganistanlı kadın evinde boğularak öldürüldü
Tarihi görüntüler! Milli Savunma Bakanlığından 23 Nisan videosu
Isparta İmsakiye 2020 Diyanet Isparta sahur imsak vakti iftar saati
Habertürk canlı yayında Veyis Ateş'in sinekle imtihanı! Sosyal medyanın gündemine oturdu
Örümcek adam sanki! Evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki nine firar etmeye kalktı
Hatay İmsakiye 2020 Diyanet sahur imsak vakti sahur saatleri
100'üncü Yıl Marşı besteleyip çocuklara armağan ettiler
Muğla imsakiye 2020 sahur vakti! Muğla iftar imsak saatleri takvimi