TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk mozelesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu, ardından da siyasi parti liderleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kutlamalar yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.