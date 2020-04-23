DÜNYA

Korku dolu anlar! Balkondan etrafa ateş açtı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı İngiltere'de, bir kişi evinin balkonundan etrafa ateş açtı. Söz konusu kişinin etrafa neden açtığı bilinmezken, polisin evi güvenlik çemberine aldığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı İngiltere'nin Chatham kentindeki Dockside bölgesinde bir kişi evinin balkonundan etrafa ateş açtı. Bölge sakini bir kişinin sabah saatlerinde yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, yakındaki alışveriş merkezinin etrafına konuşlanarak, bölgeye ulaşımı kapattı.

Neden ateş açtığı bilinmiyor

Sosyal medya üzerinden uyarıda bulunan kent polisi , "Şu anda Chatham'daki Dockside'da bir olay yaşanıyor. Çok sayıda yol kapanıyor ve bu nedenle sizden bölgeden uzak durmanızı rica ediyoruz. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz" uyarısında bulundu. Sözkonusu kişinin etrafa neden ateş açtığı bilinmiyor. Polisin ikna çabalarına daha fazla katyıtsız kalamayan silahlı kişi, göz altına alındı.

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