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Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri

Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarını ısrarla yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Can Ataklı, çok sert eleştirilerde bulundu.

İSTANBUL'daki Başakşehir Şehir Hastanesinin yapım süreci, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yavaşlatılmaya çalışılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, şehir hastanesinin yollarını yapmamak için uzun süre direndi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bunun üzerine bakanlığa talimat verdi ve yollar yapıldı.

İmamoğlu'nun böyle bir tavır alması muhalif kimliğiyle bilinen Can Ataklı'yı bile kızdırdı.

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