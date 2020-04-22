Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri

İSTANBUL'daki Başakşehir Şehir Hastanesinin yapım süreci, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yavaşlatılmaya çalışılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, şehir hastanesinin yollarını yapmamak için uzun süre direndi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bunun üzerine bakanlığa talimat verdi ve yollar yapıldı.

İmamoğlu'nun böyle bir tavır alması muhalif kimliğiyle bilinen Can Ataklı'yı bile kızdırdı.