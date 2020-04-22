POLİTİKA

Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü.  Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan bilgi aldı, sohbet etti.

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