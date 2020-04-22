Korona günlerinde sessiz sedasız nikah! Kaan Boşnak ve Başak Ceren Torun evlendi

Koronavirüs günlerinde tedbirlerle beraber kıyılan nikahlardan biri de Kaan Boşnak'ın nikahı oldu. Bir süredir reklamcı sevgilisi Başak Ceren Torun ile beraber olan Boşnak, dünyaevine girdi.

Virüs salgını sebebiyle ikilinin nikahlarına çok az sayıda kişi katıldı. Fakat durumu telafi etmek için Boşnak'ın arkadaşlarından biri canlı yayın açarak çiftin yakınlarına yayın yaptı.

Sessiz sedasız kıyılan nikahın ardından Kaan Boşnak, eşi Ceren Torun ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin önünde işte böyle poz verdi. Öte yandan Boşnak'ın damatlık tarzı da gözlerden kaçmadı. Düz beyaz bir tişörtle nikah masasına oturan Boşnak, Twitter'da bu sebeple de oldukça konuşuldu.