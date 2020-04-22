Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı
SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı.
Ölü ya da yaralı yok
Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.