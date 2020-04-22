Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

İstanbul Sultangazi'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı.

Ölü ya da yaralı yok

Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.