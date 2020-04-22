YEREL

Hasta dağ keçisi yavrusunu 4 kilometre kucağında taşıdı

Erzincan'da arazide yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi saatler süren yolculuğun ardından milli parklar yetkililerine teslim edildi.

Erzincan'da arkadaşlarıyla arazide yaban keçisi yavrusu bulan Murat Ataş, zorlu arazi koşullarına rağmen yavru keçiyi 4 kilometre boyunca sırtında taşıyarak Erzincan Doğa Koruma Milli Park yetkililerine teslim etti. Üzümlü ilçesi Sarıkaya Çam Deresi mevkiinde arkadaşı İbrahim Karakaş ile arazide uçkun toplayan Murat Ataş, bir kayanın arkasında hareketsiz yatan yaban keçisi yavrusu gördü. Ataş, hemen Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu haber verdi. Ardından hasta keçiyi sırtına alan ve zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 kilometre taşıyan Ataş, belirlenen bir noktada kendisini bekleyen ekiplere teslim etti. Yaralı keçi tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ara-Bul-Yok et operasyonu 15 Nisan'da başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihini açıkladı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın FETÖ/PKK benzetmesine yanıt: Milletin hatrı için susuyoruz
Uzmanından alışveriş sonrası Kovid-19'a karşı hayati öneriler
Abdülkadir Ömür: Barcelona ve Messi hayalini hep düşünüyorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir New York Times'ın yaptığına isyan etti
Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın 'karantina fedakarlığı'
Haçapuri nasıl yapılır Gürcistan'ın efsane lezzeti!
Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
İzmir'de böcek istilası böyle görüntülendi! Şoke eden görüntüler
Tam kıvamında yumurta nasıl haşlanır rafadan katı kayısı!
Korkunç görüntüler! Ceset kokusu alıp Teksas'ı işgal ettiler insanlara saldırdılar
Çılbır tarifi kahvaltıda mükemmel olur!