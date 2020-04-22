MEDYA

Cüneyt Özdemir New York Times'ın yaptığına isyan etti

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin koronavirüs ile başarılı bir şekilde devam eden mücadelesine gölge düşürmeye çalışan New York Times'a sosyal medya kanalında tepki gösterdi.

Türkiye'deki ölü sayısının "1100" daha az gösterildiğini ileri sürerek kara propaganda yapan New York Times'a cevap veren Cüneyt Özdemir, "Türkiye'de kaç ölüm var, 4 bin 100 ekle bin 1100 daha 5 bin 200. Peki Amerika'da kaç ölüm var 44 bin. Bu Erdoğan düşmanlığı bunların gözünü kör etmiş durumda. Bir de uluslararası bir nefret yani. Adam nefret ediyor yani. Erdoğan ağzıyla kuş da tutsa... Ha bu doğru mudur, doğru da olabilir fakat haberin üslubuna bakıyorsunuz, bütün üslup tamamen bir karalama haberidir. Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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