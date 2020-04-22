DÜNYA

Korkunç görüntüler! Ceset kokusu alıp Teksas'ı işgal ettiler insanlara saldırdılar

Koronavirüs salgının yeni üssü ABD'de New York semalarında görülen akbabaların ardından Teksas'ta da kargalar şehri adeta işgal etti. Ceset kokularını duyan kargalar Texas semalarında korkunç görüntülere sebep oldu. İşte kargaların insanlara saldırma anı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs en fazla can kaybı ve en fazla vakaya ABD'de neden oldu. Özellikle New York salgının başkenti durumunda. Geçtiğimiz günlerde New York semaları, ceset kokusunu 1.5 kilometreden alan akbabalarla dolup taşmıştı. Bugün ise Teksas'tan başka bir korkutucu görüntü geldi. Ceset kokusunu almalarıyla bilinen kargalar Teksas'ı adeta işgal etti. Texas'ta çekilen görüntülerde kargo sürüleri bir markette saldırdıkları görüldü. Markette bekleyen insanlara saldıran kargalar korkunç anların yaşanmasına sebep oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler viral oldu.

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