Korkunç görüntüler! Ceset kokusu alıp Teksas'ı işgal ettiler insanlara saldırdılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs en fazla can kaybı ve en fazla vakaya ABD'de neden oldu. Özellikle New York salgının başkenti durumunda. Geçtiğimiz günlerde New York semaları, ceset kokusunu 1.5 kilometreden alan akbabalarla dolup taşmıştı. Bugün ise Teksas'tan başka bir korkutucu görüntü geldi. Ceset kokusunu almalarıyla bilinen kargalar Teksas'ı adeta işgal etti. Texas'ta çekilen görüntülerde kargo sürüleri bir markette saldırdıkları görüldü. Markette bekleyen insanlara saldıran kargalar korkunç anların yaşanmasına sebep oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler viral oldu.