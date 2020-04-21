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Kıyamder’den zor günlerde Kızılay’a anlamlı destek

Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) dün İstanbul’daki 3 noktada kan bağışı yaparak Kızılay’a büyük destek verdi.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan alınan izinle Kıyamder üyelerinin cep telefonlarına gelen izin mesajı sonrası sokağa sadece hayat kurtarmak için çıkıldı. Gaziosmanpaşa, Şirinevler ve Levent Bosna Parkı’nda kurulan çadırlarda dernek üyeleri toplamda 738 ünite kan vererek bir çok hastaya şifa olma yolunda büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

Kıyamder Başkanı Emir Demir, Kızılay’ın kan stoklarında yaşanan azalması sebebiyle Kıyamder olarak bu çağrıya sessiz kalamadıklarını belirterek, “Nasıl ki 15 Temmuz akşamı vatanı koruduysak şimdi de Kıyamder olarak yine vatanımız için her türlü desteğe hazır olduğumuzu gösterdik. Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle insanların sokağa çıkamadığı bir dönemde hatta kan vermeye korktuğu bu zamanda bizler sessiz kalamadık. Kıyamder, devletinin ve milletinin her daim yanındadır. Rabbim bu günlerde ülkemizin yardımcısı olsun. Devlet-millet el ele şuan sağlık çalışanlarımız ön cephede büyük bir savaş veriyorlar bizler de onlara dua ediyoruz. Kızılay’ın hilali bizim. Biz bu hilale sahip çıkıyoruz” dedi.

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