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Jandarmadan Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan"

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınması çağrısını Orhan Gencebay'ın animasyonunun yer aldığı mini klip ve "Ya evde yoksan" şarkısı üzerinden bir kez daha yineledi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de de etkili oluyor. Salgına karşı uzmanlar ve yetkililer her seferinde salgına karşı en önemli mücadelenin evlerde kalınması olduğunu belirtirken çeşitli yöntemlerle bunu tekrarlıyor.

Orhan Gencebay Animasyonlu klip

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sanatçı Orhan Gencebay'ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir video paylaşarak "Evde Kal" çağrısında bulundu.Yapılan paylaşıma, "Orhan Baba 'Evde Kal'ın, berhudar olun diyor. Peki ya sizler de hep evde misiniz?" notu düşüldü.

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