MEDYA

Evden canlı yayına bağlanan muhabirin kocası duşta çıplak görüntülendi

Amerika’da Melinda Meza isimli muhabir, evinden yayın yaptığı esnada kocasının çıplak olduğunu fark edince şoke oldu.

Melinda Meza adlı muhabir evinden yaptığı yayında kuaföre gidemeyenler için izleyicilerine bazı ipuçları veriyordu. Meza, birçok meslektaşı gibi koronavirüs nedeniyle karantinada olan bir gazeteci olarak evden çalışmaya devam ediyordu. Ofise dönüşen evlerde, bazı teknik aksaklıklarla karşılaşmamak ise neredeyse imkansız.

Sacramento’da yaşayan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza, canlı yayına bağlandığı sırada talihsiz anlar yaşadı. Eşi banyoda duş alırken, Meza izleyicilerine karantina sırasında uygulanabilecek güzellik tüyoları veriyordu. Ancak izleyiciler kısa bir süre sonra görüntünün arka planındaki duş alan çıplak eşi far ketti. Bir izleyici “Aman Allahım, lütfen bu eşi olmasın” diye tweet attı.

Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması göründü. Durumu bir süre sonra fark eden merkezdeki ekip bağlantıyı kısa tutarken, söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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