YEREL

İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

İSPANYA’dan Samsun’da hava yolu ile getirilen 93 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Tokat’ta karantinaya alındı. Yolcu otobüsünde gizlenerek parmak hareketi yapan genç kadın tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor.

‘En Büyük Türkiye’

Bu kapsamda İspanya’dan Samsun’a getirilen 93 Türk vatandaşı karayolu ile gece saatlerinde Tokat'ta kalacakları yurtlara transfer edildi. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ballıca yurduna yerleştirilen vatandaşları taşıyan otobüsün ön tarafına asılan ‘En Büyük Türkiye’ yazısı dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Nenad Bjelica Fenerbahçe'ye yakın
Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı Bakan Karaismailoğlu duyurdu
NYT'den mide bulandıran haber! Türkiye'de gerçek Koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir
Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs günlerinde ekranların aranan ismi oldu işte Prof. Ateş Kara'nın köyü
23-24 Nisan'da marketler açık olacak! 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 18. bölüm 2. fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma kısıtlaması 23-24-25-26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik denemelerine başlanıyor
60 saniyede bugün (20 Nisan 2020)
İstanbul'da oğlunun akülü arabasını arkasına bağlayıp çeken baba
Sucuklu yumurtalı güveç nasıl yapılır kahvaltıda farklı lezzet!
Devlet Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı
Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi mesajları ifşa edildi Aslı Enver sustu