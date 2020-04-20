Mehmet Akif Alakurt kendini kesti! O anlar herkesi şok etti

Sıla ve Adanalı dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Mehmet Akif Alakurt bir süredir ekranlardan uzak kendi halinde yaşıyor. Zaman zaman yaptığı iddialı yorumlarla tepki çeken ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt şimdi de kendini kesti!

Videoyu çeken kişinin ‘Niye yaptın bunu şimdi anlamadım?’ diye sorması üzerine Alakurt, “Hoşuma gidiyor kendime zarar vermek” dedi.

Alakurt'un bu anları herkesi şoke ederken ünlü oyuncuya yine tepki yağdı.