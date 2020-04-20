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Suudi elçiliğinde öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüsü nişanlısı Hatice Cengiz de var

İSTANBUL'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'n boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerkenki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sarı kazaklı olan Cemal Kaşıkçı'nın hemen yanında nişanlısı Hatice Cengiz görülüyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden bir hafta önce ilk kez gittiği Suudi Arabistan konsolosluğu girişindeki görüntülere Haber Global TV ulaştı. Evlilik evrakları için Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz 28 Eylül 2018'de İstanbul'daki konsolosluğa gitti.

Kaşıkçı girişte kendisini ve nişanlısını karşılayan görevliyle birlikte binaya girdi ancak Hatice Cengiz iki dakika içinde çıktı. Yaklaşık 50 dakika içeride kalan Kaşıkçı da saat 10:59'da binadan ayrıldı. İşlemlerini tamamlayamayan Kaşıkçı'ya 2 Ekim'e randevu verildi.

O sürede Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'yı öldüren tim Türkiye'ye geldi. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada 20 Suudi sanık yer aldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. 

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