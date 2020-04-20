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İstanbul'da polis "Baby Shark" dansı ile evde kalan çocuklara moral verdi

Maltepe'de bir polis ekibi korona virüsten dolayı evden çıkamayan çocuklara "Baby Shark" (Bebek Köpekbalığ) dansı yaparak moral verdi. Polis hoparlöründen şarkıyı çalan polis ekibi sokakta dans ederken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklara moral vermek için Maltepe'de ilginç bir olay yaşandı. Maltepe'de devriye gezen bir polis ekibi sokak içerisinde geçerken, balkonda bir çocuğu gördü. Çocuğun ailesi evde kaldığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyince polis memuru hemen harekete geçti. Polis otosundan dünyaca ünlü Baby Shark şarkısını çalan polis memuru ardından o ünlü dansı yaptı. Çocuk ve ailesi eğlenceli anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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