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İstanbul Kilyos'ta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girenler oldu

İSTANBUL'un Sarıyer ilçesi Kilyos sahilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkama yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kilyos sahilinde yasağa aldırmayarak denize girenler ve sahilde dolaşanlar oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen iki kadının serinlemek için denize girerek yüzmeleri ile vatandaşların gruplar halinde sahilde dolaşmaları DHA kamerasınca görüntülendi.

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