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Survivor 2020'de Acun Ilıcalı çileden çıktı! Ünlüler takımının üzerine yürüdü

TV8'de izleyenleri ekran başına kilitleyen yarışma Survivor'da finale yaklaşılan her hafta gerginlikler artmaya başladı. Dün geceye ise Acun Ilıcalı ve ünlüler arasında oyun esnasındaki tartışma damga vurdu.

Dokunulmazlık oyunu sırasında Elif ile Nisa yarıştığı sırada Elif sembollerden birini devirmeden diğerine geçip kazanınca ortam gerildi. Tekrar yapılan atışların ardından ünlüler takımı kaybedince sinirler daha da gerildi.

Sercan, “Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum tamam bırak. Gelmeyin” diyerek yanına gelen Mert ve Ersin'i itti.

Acun Ilıcalı ile ünlüler arasında gerginlikte “Ne oldu abi söyle? Sorun ne merak ettim, neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız” şeklinde öfkeli şekilde sitemde bulundu. 

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