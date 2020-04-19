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Pele, Maradona, Zidane, Carlos gibi yıldızlar sağlık çalışanlarını alkışladı

FIFA, korona virüse karşı tüm dünyada canla başla çalışan sağlık çalışanları için bir video hazırladı. Pele, Maradona, Beckham, Mesut Özil, Eto’o gibi dünya yıldızları, sağlıkçıları ayakta alkışladı.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına bir moral desteği de FIFA’dan geldi. FIFA tarafından hazırlanan videoda, dünya futboluna damgasını vuran; aralarında Pele, Maradona, Beckham, Mesut Özil, Eto’o, Buffon, Zinedine Zidane, Ronaldo gibi 50 futbolcu, sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı. FIFA mesajında, “Gerçek kahramanlar gibi çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanları ve diğer profesyoneller için sonsuz bir alkış” ifadelerine yer verdi.

Beckham: “Onları takdir etme zamanı”
Bir dönem, Manchester United, Milan ve Paris Saint Germian gibi kulüplerin formasını terleten İngiliz futbolcu David Beckham ise “Futbolcular olarak alkış almaya alışkınız, ancak bu sefer hayatımızı korumak için hayatlarını riske atan birçok insan için takdirimizi gösterme fırsatımız var” dedi.

FIFA’nın hazırladığı videoda, şu isimler yer aldı:

Holger Badstuber, David Beckham, Bhaichung Bhutia, Lucy Bronze, Gianluigi Buffon, Cafu, Fabio Cannavaro, Iker Casillas, Deyna Castellanos , Giorgio Chiellini, Charlyn Corral, El Hadji Diouf, Youri Djorkaeff, Han Duan, Magdalena Eriksson, Samuel Eto'o, Pernille Harder, Javier Hernandez, Luis Hernndez, Kaka, Harry Kane, Carli Lloyd, Harry Maguire, Diego Maradona, Marta, Vivianne Miedema, Ajara Nchout, Michael Owen, Mesut Özil, Norma Palafox, Pavel Pardo, Park Jisung, Pele, Gerard Pique, Alexia Putellas, Sergio Ramos, Nicole Reigner, Wendie Renard, Roberto Carlos, James Rodrguez, Ronaldo, Bastian Schweinsteiger, Virginia Torrecilla, Yaya Toure, Marco van Basten, Danille van de Donk,Ivan Vicelich, Arturo Vidal, Javier Zanetti ve Zinedine Zidane.

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