Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı : 'Kediler de İstanbul'da mutlu'

İBB Zabıta memuru, şadırvanda, bir sokak kedisine elleriyle su içiren videosu sosyal medyada gündeme geldi. Zabıta ile kedinin videosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dikkatini çekti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından bu video ile birlikte birde mesaj paylaştı.

İmamoğlu: 'Kediler de İstanbul'da mutlu'

İmamoğlu, "İstanbul kedileriyle güzel, kediler de İstanbul’da mutlu. Tüm çalışanlarımız da onların can dostu. " notuyla videoyu sosyal medya hesabundan paylaştı.