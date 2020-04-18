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Fatih Terim, Mario Lemina'nın enleri arasında

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kariyerinde birlikte oynadığı favori 11'ini açıkladı. Takıma Galatasaray'dan takım arkadaşı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu alan Lemina, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i seçti.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mario Lemina'nın kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu favori 11'ini açıkladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan video ile en iyi 11'i açıklayan Lemina kadrosuna Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Virgil van Dijk, Giorgio Chiellini, Benjamin Mendy, Miralem Pjanic, Paul Pogba, Giannelli Imbula, Paulo Dybala, Dimitri Payet ve Radamel Falcao'yu seçti. Gabonlu futbolcu 4-3-3 formatında belirlediği takımın teknik direktörünü de Fatih Terim yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim için, "İmparator Fatih Terim. Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam kendisi" yorumunda bulundu.

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