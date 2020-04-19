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Haydar Baş'ın cenaze töreninde skandal görüntüler! Koronadan ölmüştü

Hafta içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenaze töreni sırasında skandal bir olay yaşandığı belirlendi. Haydar Baş'ın cenaze törenine katılanların Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracının şoförünü dövdükleri görüntüler ortaya çıktı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, cenaze aracındaki görevlilere saldıranlar hakkında suç duyurusu yaptı. 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, cenaze aracındaki görevlilere saldıranlar hakkında suç duyurusu yaptı. Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

* Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylar, bizleri derinden üzmüştür. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden merhum Haydar Baş'ın cenaze töreni için Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına tüm tedbirleri eksiksiz yerine getirdik.

Personel darp

* Merhum Baş'ın cenazesi, Yenimahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Belediyemize ait cenaze aracı ile defin için Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak Belediyemize ait cenaze aracımız Yıldızlı mevkiinde, bir grup tarafından durdurulmak istendi.

* Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünden kendisine böyle bir bilgi gelmediğini, yapılmak istenilenin yanlış olduğunu, cenazeyi araçtan indiremeyeceğini söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personelimiz Tuncay Aşan, darp edilmiştir.

* Her şeye rağmen görevini bırakmayan personelimiz Aşan, aracı hastane acil servis önüne çekmek zorunda bırakılmıştır. Hastane önünde alınan helalliğin ardından yine aynı personelimiz cenazeyi defin için Akçaabat ilçesinde bulunan Şehitlik Tepesi'ne getirmiştir.

İşlem başlatıldı

* Yaşanan bu olayın ardından kendi canını hiçe sayarak Korona virüsün daha fazla kişiye bulaşmaması için mücadele eden mesai arkadaşımız daha sonra hastaneye giderek darp raporu almıştır.

Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizi darp eden ve toplum sağlığını hiçe sayan bu kişilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek gerekli işlemleri başlattık. 

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