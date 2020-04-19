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Abdurrahim Albayrak ilk kez o anları anlattı: 'Ağlamaya başladık'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından yaşadıklarını CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında anlattı. Abdurrahim Albayrak eşiyle birlikte koronavirüs olduklarını öğrendiğinde ağlamaya başladıklarını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak açıklamalarında, "Eşim de rahatsızlanınca hastaneye gittik. İkimizde zatürre tespit edilince ağlamaya başladık. O gün koronavirüs olduğumuzu söylediler. Çok öksürüyordum. Ateşim 38'e çıktı. Ayakta duramıyordum. Bitik bir vaziyetteydim." dedi.

Kızının yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Albayrak, "Bu süreçte 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım.Gelinim Alpin kızım aradı, oğlumun tesitinin pozitif çıktığını söyledi. Oğlumu aradım nasıl ağlıyor. İki küçük oğlu var. Oğlum bana, baba Kerim ve Kaan ile çok oynadım, ne yapacağım diye ağlıyor.Nasıl ağlıyor! Kızım İlknur 38.5 derece ateşim diyor telefonda titriyor. Baba hastaneye gidiyorum diyor.Bir oğlum başka hastanede, telefonda gelinim ağlıyor.  Allah hiçbir babaya böyle bir acı vermesin.Kardeşleri yok. Benim kızım aşağıda ne yapıyor, çırpınıyorum, o an aklımı kaçırıyorum sandım, çok üzüldüm. Allah kimseye nasip etmesin. Başka bir şey. Anlatmaya dilim varmıyor. Bu başka bir şey, o gece yaşadığım başka bir şey. Allah oralara kimseye düşürmesin. Bu işin şakası yok!" ifadelerini kullandı. 

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