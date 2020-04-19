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Acun Ilıcalı Sercan Yıldırım'ı verdiği Fatih Terim cevabıyla fena bozdu!

Survivor'ın son bölümündeki konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da yarışmacı olan eski Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım'la ünlü televizyoncu arasında geçen diyalog dikkat çekti.

 Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Sercan Yıldırım, oyunlardaki hırslı tavırları için  "Ben kazanma hırsını Fatih hocadan aldım. Eski hocam benim. Yeri çok özel. Onun kazanma isteğini ve duruşunu çok seviyorum. Belki de ondan kaptım." ifadelerini kullandı.

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