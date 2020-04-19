DÜNYA

Nijerya'da polisler kadını koronavirüs kuralına uymadığı gerekçesiyle darp etti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, birçok ülkede sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Nijerya'da polis memurları, sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle markete giden kadını sokak ortasında darp etti.

Nijerya'nın Osun eyaletindeki Iwo kentinde, iki polis Tola Azeez adlı kadını koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle darp etti. Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntüde iki polisin sopalarla Azeez adlı kadına rastgele vurdukları görülüyor.

Polis memurları gözaltına alındılar

Sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki alan olay hakkında, Nijerya polisi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis memurları Ikuesan Taiwo ve Abass Ibrahim gözaltına alındı.

Haklarında işlem başlatılan polis memurlarını kınayan Emniyet Genel Müfettişi (IGP) Muhammed Adamu, sosyal medya üzerinden 'Masum bir vatandaşa yapılan gereksiz ve haksız bir saldırıdır' dedi.

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