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İstanbul Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca

İSTANBUL Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir motosikletli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Motosiklette küçük çocuğuyla kasksız bir şekilde yolculuk yapan babaya cezai işlem uygulandı.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, sokakta dolaşan bir motosikletliyi fark ederek durdurmak istedi.

Polis sirenlerini duyan motosikletli, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri motosikletliyi yakaladı.

Yapılan kimlik sorgulamasının ardından ekipler, can güvenliğini hiçe sayarak motosiklette 9 yaşındaki çocuğu ile birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan babaya Umumi Hıfzıssıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.

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