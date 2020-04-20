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Balıkesir Edremit'te jandarma ekiplerine silahlı saldırı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar ilçe merkezine kaçtı.

Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte kıstırdığı şahıslar ile bölgede sıcak çatışma yaşanırken zanlılardan 2 kişinin yaralandığı iddia edildi. Olay yerine bordo bereli askerler ile özel harekat polislerinin de geldiği belirtildi.

Zanlıların etkisiz hale getirildikleri de ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.

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