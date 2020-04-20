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Survivor 52. bölüm fragmanı! Yumruk yumruğa kavga Acun Ilıcalı bakın ne dedi

Ünlüler ve Gönüllerin mücadele ettiği Survivor 2020'de büyük gerilim! İki yarışmacı birbirine girdi...

Survivor nedeniyle bir süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı dün sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, ilerleyen dakikalarda 'Survivor Panaroma' programına bağlandı.

'İstemediğimiz şeyler oldu'

Ilıcalı, sunucuların 'her şey yolunda mı?' sorusuna beklenmedik bir cevap verdi.

Acun Ilıcalı "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" dedi.

'Toplantı yapacağız'

Acun Ilıcalı sözlerini "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Yarın (bu akşam)akşam yayınlanacak bölümümüzde tatsız şeyler oldu" açıklamasıyla sürdürdü.

Birbirlerine girdiler

Dün akşam yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönüllüler takımından Barış ve Yasin yarışmanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi.

Diskalifiye olur mu? 

Berkan ve Evrim tarafları ayırmak için araya girdi. İki yarışmacının akıbeti bu akşam belli olacak.

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