GÜNCEL

İstanbul'da 21 gün sokağa çıkma yasağı! Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağının karantina süreci gibi 21 gün olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global canlı yayınına katılarak koronavirüsle ilgili mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, "2 günlük 3 günlük sokağa çıkma yasaklarının bir faydası var mıdır? Ben bilim insanı değilim ama aldığımız veriler üzerinden sağlıklı bir süreç olmadığı yönünde bize de uyarılar geliyor. Bu bakımdan, mantıklı olan bir karantina süreci gibi en az 2 hafta olarak tanımlanıyor. Hatta 21 gün öneriliyor. İnsanlar 2 günden sonra tamam biz bu işi çözdük gibi sahaya çıkışı da var" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 56 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğan Holding müzik şirketi DMC’yi Fransızlara satıyor! KAP'a bildirildi
Adıyaman'da karantina altındaki mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
Karantina sürecini Giresun'daki yurtlarda geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı
Araç sahipleri gece yarısına dikkat! İndirim geliyor
İzmir'deki 422 kişilik filyasyon ekibi 'dedektif' gibi çalışıyor
Salda Gölü için konuşan Başkan Mümtaz Şenel ve eşini evinde vurdular
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hüsnü Şenlendirici, çiftliğinde köy hayatı yaşıyor
Burdur CHP’li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı
Yeşil krep nasıl yapılır enfes tat!
İstanbul'da polis "Baby Shark" dansı ile evde kalan çocuklara moral verdi
İstanbul Kartal'da sır olay! Yanan araçta ceset bulundu
3'ü 1 arada omlet nasıl yapılır?
Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi
2020 LGS sınav başvuru nasıl yapılacak MEB LGS sınav tarihi