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Burdur CHP’li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in, evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Şenel ve eşi yaralandı.

Saldırı haberini CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker duyurdu.

Sosyal medyada açıklamada bulunan Göker, “Yeşilova belediye Başkanımız ve eşi bu sabah kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı” ifadelerini kullandı.

Mümtaz Şenel ve eşinin sağlık durumu nasıl?

Göker, Şenel ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

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