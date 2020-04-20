Bayburt’ta çatıdaki ineği görenler gözlerine inanamadı

Bayburt’un Aydıntepe İlçesine bağlı Çatıksu Köyünde Murat Kıroğlu’na ait inek merdivenleri kullanarak İsrafil Şahin isimli vatandaşın çatısına çıkıp buradan 2 farklı çatıya geçti. Daha sonra köylülerin yardımıyla inek telef olmadan aynı yoldan aşağı indirildi. İneğin çatıda gezinmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıdaki ineği görenler adeta bakakaldı.