POLİTİKA

Bakan Mustafa Varank'tan yerli solunum cihazı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışına video konferansla katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.

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