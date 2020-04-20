EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye jandarmadan sürpriz

İlçeye bağlı Bozköy beldesinde yaşayan Niğmet Gültekin (13), Çiftlik Jandarma Komutanlığına mektup yazarak evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemediğini belirterek bu araç gereçleri temin etmelerini rica etti.

İl Jandarma Komutanlığı da derslerinden geri kalmak istemeyen Niğmet'e tablet, internet ve uydu cihazı hediye eti.

Eve giden ekipler, internet ve uydu cihazının kurulumunu yaparak Niğmet'in derslerini takip etmesini sağladı.