Erdoğan: "Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Erdoğan, Şehir Hastanesi'nin yolunu yarım bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da da "Elhamdülillah biz iktidarız ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve yolları yaptık" göndermesi yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

- Dünyanın koronavirüs salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.

-Gelişmiş ülkelerin sağlık sisteminin çöktüğü, insanların hastanelerdeki yetersizlik nedeniyle sokakta, hastane koridorlarında ve evlerinde öldüğü bir dönemde bu hastanenin kıymetini iyi bilmeliyiz.

- Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.

- Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

- Şu anda yoğun bir şekilde Atatürk Havalimanı'ndaki hastanemizin inşası devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'de bir başka hastanemizi daha yapıyoruz. Yeşilköy'de aynı zamanda hava ulaşımı, Sancaktepe'de hava ulaşımı olacak şekilde tedbirimizi aldık.

- Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanı yakalayacağız. 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Bir de Derince'de 250 yataklı bir hastaneyi orada da ayn şekilde Sancaktepe gibi inşa ediyoruz. Bir diğeri de Sultan Abdulhamid'in Hadımköy'de inşa ettiği bir tarihi hastaneyi 150 odalı, bunun da şu anda restorasyonu yapılıyor.

- Eskiden kelimenin tam anlamı dökülen hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir dedik ve her geçen gün bunları yapacağız.