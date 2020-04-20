POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan İstanbullulara seslendi: Fırsata çevirelim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasaklarının, bilim insanları tarafından yeterince faydalı bulunmadığının altını çizerek, 23 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasındaki zaman diliminin “Evde Kal” çağrısı ile fırsata çevrilmesinin önemine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde görev başında olan İBB çalışanlarına moral ziyaretlerini sürdürüyor. Hamidiye AŞ’ye ziyareti öncesi mesaj yayınlayan İmamoğlu, 23 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasındaki zaman dilimini “Evde Kal” çağrısıyla fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

İki günlük karantina yeterli değil

Alınacak uzun süreli karantina kararının, İstanbul ve Türkiye için büyük fırsat olacağını belirten İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Bilim insanları bir şeyin altını çiziyor; iki günlük süreçle siz bu anlamda bir karantina sürecini tam anlamıyla yerine getirmemiş oluyorsunuz ve ne yazık ki tam da istenilen faydayı elde etmiyoruz. 23 Nisan ile başlayan günlerde içine 1 Mayıs’ı da katarsak 4 Mayıs’a kadar -11 gün yapıyor- 11 gün boyunca aslında 5 günü mesai olarak -1 Mayıs’ta tatil- 5 günü mesai olmak üzere 11 günü biz “Evde kal” çağrısı yapabiliriz. Sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Lütfen, 23 Nisan ve 4 Mayıs’a kadar ki bu süreçte sadece 5 günlük mesainin olacağı bu süreci bir fırsata çevirelim. Hem İstanbul adına hem Türkiye’miz adına.”

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