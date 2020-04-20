Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma kısıtlaması 23-24-25-26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz" şeklinde konuştu.