Sokakta kalan kolej mezununun ibretlik lafı! Karantinaya isyan eden izlesin
Sosyal medyada Kaan Burak Şen'in Twitter'dan paylaştığı bir video günün en çok konuşulanı oldu. Videoda sokakta kalan bir yaşlı adamın kolej mezunuyum, yabancı dilim var ama bak sokaklardayım ifadesi yürekleri burktu.
Videoda sokakta kaldığını belirten yaşlı adam, bir kuru ekmek ile bir yudum suya muhtaç olduğunu söyledi. Sokaktan bir kuru ekmek bulduğunu belirten yaşlı evsiz, "kolej mezunuyum, yabancı dilim var ama sokaklardayım, aç kalıyorum' dedi.
Sokağa çıkma yasağında sokakta kalanlar ne yapıyor?
Kaan Burak Şen'in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun devamında diğer sokakta kalan insanlar bu sokağa çıkama yasağı sürecinde zor günler geçirdiklerini, en büyük sıkıntılarının ise kalacak yerlerinin olmadıklarını belirttiler.
İşte karantina günlerinde 'evde kalmayı' dert edenler için ibretlik yaşamlar: