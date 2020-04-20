YEREL

Sokakta kalan kolej mezununun ibretlik lafı! Karantinaya isyan eden izlesin

Sosyal medyada Kaan Burak Şen'in Twitter'dan paylaştığı bir video günün en çok konuşulanı oldu. Videoda sokakta kalan bir yaşlı adamın kolej mezunuyum, yabancı dilim var ama bak sokaklardayım ifadesi yürekleri burktu.

Videoda sokakta kaldığını belirten yaşlı adam, bir kuru ekmek ile bir yudum suya muhtaç olduğunu söyledi. Sokaktan bir kuru ekmek bulduğunu belirten yaşlı evsiz, "kolej mezunuyum, yabancı dilim var ama sokaklardayım, aç kalıyorum' dedi. 

Sokağa çıkma yasağında sokakta kalanlar ne yapıyor?

Kaan Burak Şen'in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun devamında diğer sokakta kalan insanlar bu sokağa çıkama yasağı sürecinde zor günler geçirdiklerini, en büyük sıkıntılarının ise kalacak yerlerinin olmadıklarını belirttiler. 

İşte karantina günlerinde 'evde kalmayı' dert edenler için ibretlik yaşamlar:

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 5 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs hastalarının nasıl öldüğünü görseydiniz sokağa çıkmazdınız!
Faik Öztrak: Olayın peşini bırakmayacağız
Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası
Oxford Üniversitesi Profesörü Gilbert'ten sarsıcı uyarı: Her yıl aşı gerekebilir
Türkiye hangi ülkeye ne gönderdi? Maske yardımı yapılan ülkelere bakın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 407 bini aştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan İstanbullulara seslendi: Fırsata çevirelim
Kanada’da silahlı saldırı! Biri polis, 16 kişi öldü
Un helvası tarifi kokusu mest ediyor!
Başakşehir Hastanesi'nin içi özel hastanelerden daha iyi!
Mehmet Akif Alakurt kendini kesti! O anlar herkesi şok etti
Koronaya karşı akciğerlerinizi büzük dudak nefesiyle geliştirin
Erdoğan: "Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır"
Uçuşlar ne zaman başlayacak 20 Mayıs kesin mi? THY'den açıklama