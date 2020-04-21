SPOR

Ozan Kabak 45 saniyede 83 yan adım attı

Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan Yan Adım Yarışması'na, Almanya'da futbol yaşantısını sürdüren Ozan Kabak da katıldı. Schalke'nin genç yıldızı, 45 saniyede 83 yan adım attı. Milli oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik olması açısından başlatılan Yan Adım Yarışması'na, 45 saniyede gerçekleştirdiği 83 yan adımla katıldı.

Genç yıldız Ozan Kabak, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli. Ben, bugün 45 saniyede 83 çılgın yan adım atmayı başardım" diye yazarak, takipçilerine "Sizden kaç adım gelir" diye sordu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nenad Bjelica Fenerbahçe'ye yakın
Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı Bakan Karaismailoğlu duyurdu
NYT'den mide bulandıran haber! Türkiye'de gerçek Koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir
Selvi'den bomba İmamoğlu sözleri: İki hata yaptı Yavaş yükselişe geçti
Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs günlerinde ekranların aranan ismi oldu işte Prof. Ateş Kara'nın köyü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Evden canlı yayına bağlanan muhabirin kocası duşta çıplak görüntülendi
Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik denemelerine başlanıyor
Aydın'da ailesini ve komşularını rehin aldı
İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi
Sucuklu yumurtalı güveç nasıl yapılır kahvaltıda farklı lezzet!
Kuruluş Osman 18. bölüm 2. fragmanı
Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi mesajları ifşa edildi Aslı Enver sustu