DÜNYA

Donald Trump'tan gazeteciye koronavirüs (COVID-19) çıkışı: Sesini alçalt!

ABD Başkanı Donald Trump, günlük basın toplantısında bir kez daha gazeteci ile polemik yaşadı. Trump, halkı neden şubat ayında uyarmadınız diye soran CBS muhabirine önce ''sesini alçalt'' diye sert çıkışmasının ardından Çin'e yönelik koyduğu seyahat yasağını överek'' aldığım kararlar nedeniyle bana teşekkür etmelisin'' diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs basın toplantısı çerçevesine kameraların karşısına geçti. Trump basın toplantısında bir kez daha gazeteciyi hedef aldı. Basın toplantısında CBS televizyonundan Weijia Jiang, Trump'a ''virüs bize çok önceden haber verilmeliydi. Herkes virüsü biliyordu ama kimse konuşmak istemiyordu'' sözlerini hatırlatarak, ''aynı şeyi Amerikalılar da sizin için söylüyor. Neden şubat ayında halkı uyarmadınız?'' diye sordu. Gazeteci Trump'ın bu sözlerine halkı virüsün çok hızlı yayıldığı uyarısı yapmadınız. Yasağı açıkladığınızda virüs zaten buradaydı. hatırlatmasında bulundu.

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