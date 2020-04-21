Prof. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında türküye başladı Ahmet Hakan şaştı kaldı

HaberTürk'te Didem Arslan Yılmaz'la yaşadığı tartışma büyük yankı uyandıran ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, bu kez gündeme canlı yayında söylediği şarkıyla geldi.

Prof. Dr. Çilingiroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunup yönettiği Tarafsız Bölge programına bağlandı.

Prof. Dr. Çilingiroğlu, yayın sırasında bir anda Ahmet Hakan'dan izin isteyerek Ege türküsü olan Efelerin Efesi türküsünü seslendirdi. Çilingiroğlu'nun performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Çilingiroğlu'nun finalda verdiği 'CHP'li AK Partili herkes Türkiye ile gurur duysun' mesajı da çok konuşuldu.